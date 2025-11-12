МИД Украины объяснил приостановку российско-украинских переговоров

Прямые переговоры между Россией и Украиной завершились без особого прогресса, заявил замглавы украинского МИДа Сергей Кислица в интервью газете The Times. Он отметил, что с российскими переговорщиками «нельзя было вести творческие дискуссии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP

«Важно понимать, что в условиях диктатуры вы не можете вести творческие дискуссии с переговорными командами, представляющими диктатора. У них очень жесткие полномочия, и они должны отстаивать любые позиции, которые им были даны»,— заявил Сергей Кислица в интервью газете.

Некоторые российские и украинские СМИ интерпретировали материал The Times как сигнал Киева об официальном прекращении переговоров с Россией. Между тем в самой публикации не приводится подобных заявлений Сергея Кислицы. В материале, где его заявления подаются в форме прямых цитат и косвенной речи, говорится: «Несмотря на то, что Кислица открыт для продвижения к миру, он, похоже, не удивлен, что переговоры с российской делегацией дали ограниченные результаты».

11 ноября секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию Украины на прямых переговорах с Россией, сообщал, что прибыл в Стамбул с целью работать над возобновлением обменов пленными с Россией. Он упомянул о наличии договоренностей, которые «необходимо реализовать».

После возобновления прямых переговоров Россия и Украина провели три встречи в Стамбуле. Последний раз делегации встречались 23 июля. В основном стороны достигли договоренностей по обмену военнопленными. Российская сторона предлагала создать рабочие группы, которые будут взаимодействовать в онлайн-режиме. Как сообщил Кремль, Украина не согласилась на такой формат.

Анастасия Домбицкая