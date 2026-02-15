Короткий путь к «Алисе»

Вечером 30 ноября 1991 года в Саратове восемью выстрелами из довоенного пистолета ТТ был убит 24-летний Александр Наволокин, член сборной РСФСР по боксу, акционер первой в России товарной биржи «Алиса» и лидер одной из преступных группировок. Преступление осталось нераскрытым, даже несмотря на огромную награду, объявленную советом директоров биржи. Это убийство стало одним из первых в череде подобных дел периода активной легализации криминального бизнеса и передела сфер влияния. Несколькими годами позже были убиты и лучший друг Александра Наволокина, криминальный лидер Саратова Игорь Чикунов (Чикун), и старший брат Алексей Наволокин, лидер ОПГ «Наволокинские».

Фото: Вячеслав Борисов

Фото: Вячеслав Борисов

Александру Наволокину на момент убийства было всего 24 года. Он вырос «на Пролетарке» — южной окраине Саратова, в очень простой семье. С раннего детства занимался боксом, куда его привел старший брат Алексей. Как рассказывал тренер, заслуженный мастер спорта СССР Геннадий Табояков, братья тренировались «до седьмого пота», а потом подрабатывали на разгрузке машин с хлебом, чтобы «домой лишнюю копейку принести». В секции бокса Наволокины познакомились и подружились с Игорем Чикуновым, впоследствии самым влиятельным лидером саратовского криминала.

У младшего Наволокина могла получиться спортивная карьера — он стал мастером спорта по боксу, был финалистом Спартакиады народов России, победителем первенства России, неоднократным победителем всесоюзных турниров. Но в конце 80-х — начале 90-х годов более привлекательным для молодых людей казался путь «легких денег». После окончания ПТУ Александр Наволокин устроился сторожем в детский сад, но, используя свою дружбу с Чикуном и его криминальные связи, стал с «низов» интересоваться алкогольным рынком. Братья начинали с продажи алкоголя: Алексей развозил водку по городу, а Александр сидел на пункте приема тары — важной точке для бутлегерства времен позднего СССР, — а потом занялись масштабным производством фальсифицированной водки. Согласно меморандуму УКГБ СССР по Саратовской области, в августе 1989 года ГУВД Саратовского горисполкома возбудило уголовное дело и добилось ареста ряда лиц, которые занимались крупными хищениями спирта и коньяка в Азербайджанской ССР. Утверждалось, что этой группой руководили братья Наволокины, а среди их сообщников были работники ряда магазинов Заводского и Октябрьского райпродторгов Саратова, приемщики пунктов стеклопосуды, а также группа ранее судимых лиц и людей без определенных занятий.

В 1990 году авторитет Александра Наволокина был уже настолько высок, что он был среди тех, кому доверили нести гроб с телом убитого Владимира Хапалина, первого «крестного отца» Саратова.

Проблемы с правоохранительными органами у Наволокина-младшего и его друга Игоря Чикунова начались весной 1991 года, когда на них завели уголовное дело по подозрению в вымогательстве 5 тыс. руб. Под арестом друзья провели трое суток, однако к ответственности они привлечены не были, несмотря на найденный при обыске у Наволокина пистолет «Вальтер». А уже летом в Саратове происходило громкое событие — по инициативе одного из друзей братьев по боксерской секции открывалось представительство товарной биржи «Алиса». Саратовские криминальные круги скинулись на покупку брокерского места и убедили создателя биржи Германа Стерлигова открыть первый региональный филиал. 17 июля 1991 года в состав управления вошел Александр Наволокин с пакетом акций в 23%, став вторым по величине акционером после брокерской организации «Брок-Плэй». В состав учредителей с долей в 19% входил еще один видный деятель тех лет — Валерий Булгаков по кличке «Лапа», — в конце 90-х он возглавил ОПГ «Парковские». Фактически младший Наволокин и Лапа стали одними из первых представителей уличных группировок, кто смог легализовать свой статус и стать владельцем законного бизнеса.

14 декабря 1991 года состоялась торжественная презентация открытия офиса биржи «Алиса» в Саратове.

«Народ тогда жил по талонам, в „Алисе“ же лилось рекой шампанское, столы ломились от закусок. Журналисты до сих пор вспоминают столик с блюдом из осетров, выложенных в форме герба Саратова (осетров приготовили вместо стерляди, чтобы на всех хватило). На презентацию прибыли директора столичных „Алис“, пришли руководители крупнейших местных предприятий. Был батюшка, совершивший обряд освящения — в лице новообразованных коммерческих структур воспрянувшая Церковь обретала надежную паству». Ольга Протасова, «Алиса» — времена чудес// «Общественное мнение» (г. Саратов). 2001, июнь. № 6.

Александра Наволокина убили за две недели до открытия филиала «Алисы» — вечером 30 ноября 1991 года в родном Заводском районе по дороге домой его расстреляли из пистолета «ТТ». Как следовало из материалов дела, «первыми были причинены ранения в ноги, где были обнаружены массивные кровоизлияния, а затем в различные поверхности туловища, последними, вероятнее всего, были причинены 2 ранения головы. Из выводов баллистической экспертизы следовало, что все восемь выстрелов были произведены из пистолета калибра 7,62 мм ТТ, образца 1930/1933 гг. с сильно изношенным каналом ствола», — пишет историк саратовского криминала Вячеслав Борисов.

Убийство повлекло за собой масштабное расследование. Главным мотивом «по горячим следам» следствие посчитало месть со стороны конкурирующих группировок за дружбу и совместный бизнес Наволокина с Игорем Чикуновым, набравшим уже тогда криминальный вес. Единственная зацепка следствия заключалась в наличии неустановленного свидетеля — очевидцем убийства стал водитель хлебного фургона, проезжавший мимо. Искали свидетеля и бандиты: в течение нескольких дней после убийства хлебные фургоны подвергались обстрелу неизвестными лицами, обошлось без жертв. К декабрю 1991 года следователи определились с основной версией: младшего Наволокина якобы убили члены группировки, связанной с теневым автомобильным бизнесом, — Игорь Маркелов, Игорь Вехтеев и Валерий Старичиков. Игорь Чикунов заказал перекупам машину, а они продали ему автомобиль с повреждениями. Маркелова и Вехтеева жестоко избили, после чего, по выводам следствия, они решили отомстить Чикуну и начали искать оружие.

В январе 1992 года подозреваемых задержали, но через трое суток отпустили по неизвестным основаниям. Более о результатах расследования убийства Наволокина не сообщалось, к ответственности никто привлечен не был до сих пор.

Один из подозреваемых, Игорь Маркелов, позднее фигурировал и в другом уголовном деле — убийстве Чикуна, но следствие его причастности к преступлению не установило.

Памяти Александра Наволокина с 1992 по 1995 год в Саратове проводился представительный турнир боксеров-профессионалов «Profi», в котором участвовали и приглашенные иностранные спортсмены. Мероприятие перестало проводиться после того, как два основных спонсора — друг Александра Наволокина Игорь Чикунов и его старший брат Алексей Наволокин — были тоже убиты.

