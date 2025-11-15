Апрельским вечером 2003 года в Саратове на улице Пушкина в результате короткой перестрелки был убит гражданин России и Греции Валерий Булгаков. Убитый был известен как Лапа, и в определенных кругах его считали одним из лидеров ОПС «Парковские» — крупной криминальной группировки 90-х гг. с коллегиальным управлением и колоссальными бизнес-интересами. Правоохранительные органы, а позже и суд, пришли к выводу, что криминального авторитета по чистой случайности застрелил его собственный телохранитель. В эту версию не верили ни родственники убитого, ни общественность, подмечая странности расследования и судебного процесса: обвиняемый получил символический срок, а первый судья по делу покончил с собой, спрыгнув с автомобильного моста на волжский лед.

Рассматривавший дело об убийстве Лапы судья Шевцов покончил с собой, спрыгнув с моста

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

На момент убийства 38-летний Булгаков в Саратове появлялся редко. В середине 90-х гг., после того как в криминальных разборках, стрельбе, взрывах одни за другим начали гибнуть его соратники и конкуренты, он перебрался в Москву, периодически жил на греческих островах и возвращался в родной город только для решения важных вопросов, связанных с активами группировки. Последний визит Лапы в Саратов не стал исключением. Как писала 17 апреля 2003 года местная газета «Богатей», приезд Булгакова был связан со сменой руководства центрального городского рынка, известного как «Сенной», над которым «Парковские» установили контроль. Якобы, как посчитало издание, Лапу не устраивало игнорирование новым директором рынка его пожеланий.

ОПС «Парковские», как и другие криминальные группировки — «Чикуновские», «Чайки», «Гвоздя», — образовалось после убийства в сентябре 1990 года самого авторитетного преступного лидера Саратова Владимира Хапалина «Хапуги». Свое название оно получило от района Саратова, который тогда контролировало, — района городского парка культуры и отдыха. «Бизнес» группировки был традиционным для тех лет — «крышевание» бизнесменов, бутлегерство, мелкий бандитизм. Лидер «Парковских» Лапа при этом не имел ни одной судимости. Позднее ОПС стало интересоваться рынками, стадионами, строительством и банками.

Булгакова застрелили на улице Пушкина возле собственного дома около полуночи 8 апреля, когда он вышел из автомобиля «Волга». На месте преступления задержали только одного человека — водителя-телохранителя Лапы, вооруженного пистолетом «Браунинг» с глушителем. Последний раз на публике Лапу видели вечером этого дня в ночном клубе «Карамболь» (находился по адресу ул. 2-я Садовая, д. 23). По неофициальным данным, клуб принадлежал «Парковским» и был местом, где они сами любили проводить время.

«Шофер занял первую строку в списке основных подозреваемых в убийстве, но, как пояснил сам водитель Ш., 1962 г. р., он много лет работал с Булгаковым, и потому ему просто незачем было убивать своего шефа. В тот день, как пояснил задержанный, не успел Булгаков и шагу ступить от автомобиля, раздалось несколько хлопков, и вглубь двора побежали две каких-то тени. Ш. вытащил пистолет и стал стрелять в ответ. Ранение бизнесмена оказалось очень неудачным: пуля прошла не навылет, а, попав в плечо, начала перемещаться по кровеносным сосудам, пока не добралась до сердца.

Конечно, можно было предположить, что киллеры, первыми открывшие огонь, — лишь плод фантазии задержанного водителя, но эксперты обнаружили в обшивке двери автомобиля еще одну пулю, явно выпущенную не из салона „Волги“»,— писала 23 апреля 2003 года в газете «Саратов — столица Поволжья» Екатерина Кутнякова.

История криминала 90-х годов показывала, что покушения и убийства криминальных авторитетов нередко давали старт для нового витка разборок между группировками. Сам Валерий Булгаков первое покушение пережил в ноябре 1990 года — в него стреляли из ружья, он получил серьезную травму глаза. Причиной покушения стал конфликт с группировкой «Парамоновские», и после стрельбы «Парковские» были готовы к вооруженному ответу. В 2003 году после убийства Лапы волнений и конфликтов в криминальном мире не последовало. Расследование убийства Булгакова проводила прокуратура Октябрьского района, дело курировал заместитель прокурора района Иван Новичков.

После задержания водитель-телохранитель Сергей Шепелев написал явку с повинной о случайном убийстве своего босса. Дело рассматривал судья Октябрьского района Виктор Шевцов, телохранитель был приговорен к полутора годам колонии-поселения с учетом времени нахождения под стражей. Приговор в областном суде неожиданно и сенсационно обжаловала сторона, признанная в деле потерпевшей, — мать убитого. По информации саратовских СМИ, Галина Булгакова считала, что телохранитель сына взял вину на себя, а настоящие преступники избежали наказания. Областной суд приговор отменил, и дело отправили на новое рассмотрение. На втором судебном процессе показания Шепелева изменились — в зале суда он заявил, что убийства не совершал, а на следствии написал явку с повинной под давлением силовиков, которые угрожали ему физической расправой руками «Парковских». В качестве гособвинителя в суде выступал снова заместитель прокурора Иван Новичков. В конце 2000-х саратовские журналисты указывали на то, что Иван Новичков имел приятельские отношения с другими участниками группировки «Парковские». Судья не принял в расчет новые заявления подсудимого, но смягчил приговор, и Сергей Шепелев получил год колонии-поселения.

22 января 2006 года федеральный судья Октябрьского района Виктор Шевцов покончил с собой, спрыгнув с автомобильного моста «Саратов-Энгельс» на лед Волги. О причинах трагедии общественность так и не узнала.

После стрельбы в Лапу, чуть позже в том же 2003 году, был жестоко убит Виталий Попов по кличке Поп, один из бригадиров «Парковских». В среде криминальных журналистов и историков современности эти последние убийства принято считать финальным этапом трансформации криминальных банд Саратова из 90-х годов. Оставшиеся при делах выходцы из ОПС не стали сохранять структуру группировок, имущество было поделено и легализовано.

Полный и точный список активов, принадлежавших «Парковским» и поделенных к началу 2000-х годов, сейчас составить практически невозможно. Однако в свое время Булгакову и Попову приписывали теснейшие связи с банком «Экспресс-Волга» и контроль над рынком «Сенной», стадионом «Локомотив», казино «Ротонда» и другими игорными заведениями (по легенде именно Лапа привез эту идею из Москвы), ТЦ «Меркурий», фирмой «Цезарь», турбазами, складами и другими активами. СМИ полагали, что Булгаков мог стоять у истоков концерна «РИМ». Контроль над кафе «Ветерок», городским парком, пляжем «Городские пески», стадионом «Спартак», клубом «Карамболь» и пр. осуществляли другие лидеры ОПС «Парковские».

