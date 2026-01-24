Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Первый новый русский

Чем известен и как погиб «крестный отец» саратовской преступности Хапуга

Ночью 28 сентября 1990 года в РОВД Заводского района Саратова поступило сообщение от женщины, нашедшей труп своего мужа в гараже. Личность убитого тремя выстрелами была установлена на месте — Хапалин Владимир Иванович, 1955 года рождения, известный под кличкой «Хапуга». «Крестный отец» Саратова был первым криминальным лидером нового формата, который вместо блатной романтики предлагал уголовникам бизнес-схемы и легальную деятельность. Хотя сами 90-е и кровавый передел сфер влияния Хапуга практически не застал, но его жизнь и смерть оказали существенное влияние на весь криминал саратовских 90-х.

На похороны Владимира Хапалина приехали все саратовские «братки» 90-го года

Фото: ИА «Общественное мнение»

Владимир Хапалин стал узнаваем в городе в 80-е годы. Именно в это десятилетие привычные правила устройства криминального мира стали меняться. Ранее незаконная деятельность имела систему авторитетов и сфер влияния. Стать частью этой системы можно было строго определенным образом. В конце 80-х интерес к «блатной романтике» у молодежи падал, тогда как желание заработать, в том числе за счет грубой силы, росло.

По меркам позднего советского времени Владимир Хапалин происходил из благополучной семьи. Его мать некоторое время возглавляла книготорг, а сам будущий «крестный отец» имел заочное высшее экономическое образование и даже работал директором спортивного магазина. Авторитет, несмотря на все изменения в настроениях молодежи, пришел к Хапалину через зону, однако под описание матерого уголовника он не подходил — первый раз судим был в 1978 году за жестокую драку с товарищем, провел два года в изоляторе, в колонию так и не попал.

Отбытие по «бытовой» статье едва ли могло дать старт криминальной карьере. Хулиганов-бытовиков на зоне называли «бакланами», а использовать их старались только в качестве грубой силы.

О делах Владимира Хапалина на протяжении следующих шести лет после СИЗО сведений почти нет. Однако известно, что уже тогда Хапугу с людьми можно было встретить на крупных саратовских рынках, таких как Сенной и Крытый.

В 1986 году Хапалина вновь арестовывают. Как пишет историк саратовского криминала Сергей Михайлов в очерке «Первый лидер и первая жертва», задержали Хапугу по подозрению в убийстве Зулы Машукова по кличке «Зул». Зул имел репутацию полного беспредельщика, основным видом деятельности которого было крышевание рыночных торговцев. Он обложил огромными налогами промышлявших золотом цыган, упоминается в очерке, а те обратились за помощью к Хапалину. Существует предположение, что эту версию событий выдвинул один из приближенных Хапалина, потому что во всех оперативных сводках Зул, в отличие от самого Хапуги, никогда не числился в качестве какой-то серьезной фигуры в криминальном мире. Что произошло, до сих пор точно не известно, но в 1984 году Зул раз и навсегда пропал из Саратова. В качестве подозреваемого в убийстве задержали Хапугу, но никаких доказательств причастности к исчезновению конкурента не нашли. Тогда следователи вспомнили драку десятилетней давности и привлекли Владимира Хапалина за сломанный нос оппонента по ст. 206 УК РСФСР «Хулиганство».

В начале марта 1986 года Хапугу отправляют этапом в балашовскую тюрьму строгого режима, где он принимает решение не принимать местные порядки и правила, а свой приговор считает несправедливым. Для таких заключенных в Балашовской тюрьме было две дороги — в БУР (бараки усиленного режима на территории зоны, куда помещают злостных нарушителей) или в изолятор. Хапалин бывал и там, и там. В сентябре того же года осужденного этапируют в саратовский следственный изолятор, так как дело отправляют на доследование. На свободу Хапуга вышел в декабре 1986 года.

Как и в случае с исчезновением Зулы, реальная история второй отсидки Хапалина может сильно отличаться от того «героическо-криминального эпоса», что был опубликован в СМИ.

Историк саратовского криминала Вячеслав Борисов в качестве косвенного доказательства публиковал материалы допроса одного из приятелей Хапалина. Согласно показаниям, Хапуга еще с первой отсидки имел финансовые отношения с сотрудниками многих исправительных учреждений на территории Саратовской области, что сильно развязывало ему руки в тюрьме и могло создавать более комфортные условия.

Владимир Хапалин хотел управлять саратовским криминалом единолично, желающих оспорить его авторитет было немного, но такие люди все же находились. Например, Тихон (Тихонов Василий Васильевич) и Тормоз (Тормозов Александр Александрович) воспользовались отсидкой Хапуги и попытались подмять под себя всех бутлегеров Заводского района. Одним из результатов реформ того времени стало появление спекулянтов, продававших государственный алкоголь впятеро дороже номинальной цены в магазинах, кафе и ресторанах, а то и на дому. Спекуляции на продаже водки и вина приносили бешеные деньги, с них начинали свой путь многие будущие лидеры группировок, а Хапалин стремился к монополии, особенно в Заводском районе, где он жил и имел авторитет на улицах. Для борьбы с группировками Тихона и Тормоза он начал объединение всех, кто имел хоть какое-то имя и уважение. Именно тогда к Хапуге присоединились братья Наволокины, Чикун, Лапа и многие другие личности, впоследствии ставшие самостоятельными криминальными авторитетами.

К 1989 году численность «хапалинских» сильно выросла, особенно по сравнению с бандой Тормоза, который до последнего надеялся на оружие и авторитет. Полномасштабный конфликт был вопросом времени и формального повода, и он нашелся по вине самого Александра Тормозова. Тот решил обложить налогом двух лучших друзей, спекулянтов алкоголем Александра Жукова (Гвоздь) и Сергея Яковлева (Якорь), будущих лидеров группировок. Гвоздь работал в продуктовом магазине, а Якорь — в пункте приема стеклотары в соседнем доме, зарабатывая неплохие деньги. Хапалин пытался перетянуть их на свою сторону, однако те решили сохранить независимость, чем очень гордились. Наезд Тормоза изменил ситуацию — Якорь силой выставил гостя за дверь, за что получил обещание скорой расправы. Яковлев тут же пошел на поклон к Хапуге. Зимой 5 января 1989 года улицы Заводского района прочесывали люди Хапалина под руководством Якоря — искали Тихона, Тормоза и их друзей, однако никого так и не нашли.

Разборка произошла на следующий день: вечером 6 января к стадиону «Торпедо», где до 20 приятелей Тормоза играли в футбол, подъехал автобус и не менее шести легковушек. 40 человек «хапалинских», вооруженные арматурой и дубинами, втоптали в газон футболистов без какого-либо сопротивления. Лишь некоторым из людей Тормоза удалось сбежать.

Хапалин лично запретил подчиненным использовать оружие, однако во время избиения пару человек все-таки умудрились порезать ножами, они были доставлены в реанимацию. Отсутствие трупов и связей позволили Хапалину оставить факт массового избиения без какого-либо внимания со стороны правоохранительных органов, официально оно даже не расследовалось. Пошли слухи, что люди Тормоза уже в стенах больницы начали обсуждать возможность убийства Хапалина, однако детали разговора быстро слили последнему, а избитым был нанесен повторный визит уже в больницу.

Таким образом, Хапалин устранил конкурентов, чем окончательно закрепил свой авторитет, выйдя из ситуации без каких-либо последствий. Группировка Хапуги выросла до 150 человек, а в ее поле зрения попали почти все крупные торговые предприятия Саратова. Теневой бизнес, такой как переплавка золота в доме быта, угон автомобилей, продажа оружия, спекуляция на алкоголе, тоже находился под контролем Хапалина.

Единственной оставшейся силой, которая была не в восторге от Хапалина, но с которой приходилось считаться, были «воры в законе» — представители криминального мира старого образца. Хапалин часто игнорировал просьбы делиться средствами в «общак», его даже вызывали на разбор. Выход из ситуации он нашел быстро — в 1989 году съездил на зону в Бирлаг (Биробиджан) с солидной суммой для так называемого «грева» одного из самых влиятельных воров в законе СССР — Хозяйки, который сам был родом из Энгельса. По возвращении у Хапалина на руках было письмо («малява») от Хозяйки, который теперь выступал его гарантом.

К 1990 году Хапалин в полной мере мог считаться «крестным отцом» Саратова и новым русским бизнесменом. Статус подчеркивался атрибутами — Хапуга рассекал по городу на красном «Фольксваген-Джетта-52» с госномером «Х 00-01 СА», что расшифровывалось как «Хапалин — № 1 в Саратове», носил на шее распятие с тремя бриллиантами, руки были унизаны золотыми печатками и браслетами. Свои капиталы он охотно пускал и на развитие легального бизнеса, возил из Москвы в Саратов дефицитные товары, развернул несколько небольших производств: например, пуховики, сшитые в одном из подвалов на проспекте Кирова, можно было спокойно купить даже в Сургуте. Хапалин отправлял в районы Саратовской области стройматериалы по бартеру, получая семена подсолнечника, которые после увозились за Урал для переработки и продажи.

Дела у «крестного отца» шли так хорошо, что его убийство 28 сентября 1990 года стало и неожиданностью, и закономерностью. Хапалин возвращался домой на своем автомобиле, на другом за ним следовал охранник. Доехав до хозяйского гаража в Заводском районе, секьюрити получил от босса сигнал «все в порядке» и уехал.

Неизвестный трижды выстрелил в Хапалина из пистолета ТТ, «крестный отец» погиб возле собственного автомобиля. По одной версии, выстрелы попали в руку, грудь и голову, по другой — два в грудь, один в голову. С жертвы сняли крест с тремя бриллиантами.

Личности и убийцы, и заказчика остаются неизвестными до сих пор. Одни говорят, что Хапалин знал убийцу, иначе бы не подпустил так близко, другие — что это просто работа профессионала. По Саратову ходили разные версии о заказчике: голодная молодежь, недовольные воры, старые конкуренты, обиженные «налогами» торгаши, а еще КГБ, испугавшийся его статуса и влияния. Разные ниточки вели к разным фигурам настоящего и прошлого — пистолет ТТ такого же образца находился в пользовании одного из людей Абакума (бывшего товарища Хапалина, его избили вместе с Тормозом на стадионе), а крест, такой же как у Хапалина, потом на заказ изготовил себе Игорь Чикунов.

Тело Хапалина братки выкрали прямо из морга, не дав провести вскрытие. Похороны были организованы под стать самой личности — процессия из автомобилей растянулась на весь город, около дома Хапалина стояли ребята с несколькими ящиками водки и предлагали всем прохожим помянуть «крестного отца», в ресторанах оркестры молчали несколько дней, а основные поминки проходили в кафе «Арена». Похоронили Хапалина прямо у входа на Елшанском кладбище.

Один из преемников Хапуги Игорь Чикунов (Чикун) ухватил переднее место носильщика гроба Владимира Хапалина

Война за наследие «крестного отца» началась на следующий же день. Куда ушел весь общак — до сих пор предмет споров. Многие его приближенные создали свои группировки, а градус жестокости вырос в разы. «Лихие 90-е» в Саратове в полной мере начались после убийства самого авторитетного криминального лидера.

Всеволод Колобродов