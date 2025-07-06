10 июля 2009 года коллегия присяжных Саратовского областного суда повторно вынесла оправдательный приговор обвиняемым в убийстве криминального авторитета Чикуна и его 11 сообщников. Самое громкое преступление 90-хх гг., о котором «Ъ-Средняя Волга» рассказал в первой части новой рубрики «Уголовные дела прошлых лет» в материале «Кровавая вечеря» так и осталось нераскрытым — виновные не установлены и не понесли наказания, а версии резонансного убийства продолжают обсуждаться даже спустя 30 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Чикунов в окружении соратников на боксерском турнире «Профи-93»

Фото: Криминальныйсаратов.рф Игорь Чикунов в окружении соратников на боксерском турнире «Профи-93»

Фото: Криминальныйсаратов.рф

В июне 2004 года в Саратовском областном суде начался процесс по делу об убийстве Игоря Чикунова — лидера одной из влиятельнейших преступных группировок 90-х гг. Дело, согласно действовавшему до 2008 года законодательству, рассматривала коллегия из двенадцати присяжных заседателей.

В редакции до 2008 года п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ устанавливал, что суд присяжных обязателен по ходатайству обвиняемого для дел об особо тяжких преступлениях против жизни. К таковым относились и убийства двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствие длилось девять лет — убийство произошло 20 ноября 1995 года на окраине Саратова. Неизвестные проникли в офис фирмы «Гроза», где Чикун и 12 его приближенных играли в преферанс, и открыли огонь. Выжили двое, Александр Тормозов и Армен Авакян: первому пуля попала в голову, оставив инвалидом, второй не пострадал и стал ключевым свидетелем.

Убийство авторитета, контролировавшего треть саратовского бизнеса, оказалось настолько громким, что следственную группу возглавил замминистра внутренних дел Владимир Колесников. В расследовании выдвигались разные версии, круг подозреваемых был чрезвычайно широк, но убедительных доказательств причастности кого-либо к преступлению не находилось. Летом 2003 года оперативники приволжского ОВД на транспорте решили проверить отбывающего два пожизненных срока в колонии «Черный лебедь» бывшего соратника Чикуна Алексея Цыганкова (прозвище «Потап») на причастность к убийству главы Приволжской железной дороги Юрия Циттеля. Эту жертву осужденный на себя не взял, но неожиданно для оперативников рассказал, как стрелял в «Грозе» в ноябре 1995 г.

Потап возглавлял группировку, которая некоторое время работала на Чикуна — последний якобы прозвал их «Чайками» за склонность регулярно менять покровителей среди более влиятельных «авторитетов». В деле они фигурировали как «Чайники» — одно из пожизненных наказаний Цыганков получил за то, что в 1998 году расстрелял трех своих соратников, а затем отрубил им головы и кисти рук.

Люди Потапа якобы собирали для Чикунова деньги с владельцев ювелирных магазинов Саратова. Раздел прибыли следствие посчитало одним из мотивов, другим — конфликт за влияние внутри группировки: в суде прокуратура утверждала, что Чикун, узнав об амбициях Цыганкова, решил избавиться от него, а тот сыграл на опережение.

«Он паренек необычный, — сказал „Ъ“ один из работавших с ним следователей. — У него нашли блокнот с цитатами из Ницше и Шопенгауэра, а также диалогом, который он вел с богом. На обложке было написано: „Быть жертвой — это не талантливо“. А на пожизненный срок он был осужден за убийство нескольких человек. Кстати, тоже из чикуновской группы. Он очень честолюбивый был, устранял тех, кто у него на пути вставал». (Андрей Козенко (иностранный агент с 17 января 2025 года), газета «Коммерсантъ» от 18.02.2004).

Вторым киллером Цыганков назвал Михаила Орлова, который также якобы занимался “сбором оброка» с ювелиров, и утаивал от Чикуна часть денег. По другой версии, Михаил Орлов и Алексей Цыганков решили уйти от Чикуна и потребовали несколько ювелирных магазинов в качестве «отступного». Чикунов отказал, по его якобы приказу Потапа избили, тот затаил обиду и начал регулярно упражняться в стрельбе.

За несколько месяцев до суда силовики объявили прессе, которая следила за громким расследованием, что в деле установлены не только исполнители, но и заказчик.

По версии следствия, некий саратовский бизнесмен был не согласен с размером ренты, установленной для него Чикуном (Чикунова дважды задерживали по подозрению в рэкете, но каждый раз авторы заявлений отказывались от показаний — Ъ). Неназванный фигурант в то время якобы скрывался от следствия. На суде фамилия возможного заказчика уже не всплывала, а все упоминания о нем из материалов дела оказались убраны.

Михаила Орлова задержали в январе 2004 года на окраине Саратова. Причастность к массовому расстрелу он отрицал, уверяя, что входил в ближний круг Чикуна и даже был крестным отцом его дочери. В суде его защита настаивала, что у Цыганкова был мотив для оговора: показания Орлова легли в основу одного из пожизненных Потапа.

Алексея Цыганкова на время суда этапировали в Саратов. Присяжным он заявил, что показания дал под давлением и от своих слов полностью отказывается. Среди свидетелей оказались двое бывших оперативников, которые отбывали наказание вместе с Цыганковым. По их словам, Потап не только признавался в убийстве Чикуна, но даже предлагал $30 тыс. желающим взять вину на себя.

Главным свидетелем обвинения на процессе стал выживший после стрельбы в «Грозе» Армен Авакян. Он заявил, что в одном из стрелявших узнал Алексея Цыганкова, второго якобы не разглядел, так как очень быстро оказался завален трупами.

Адвокат Потапа напомнил суду, что в рамках расследования дела свидетель ничего подобного не заявлял, хотя был допрошен следователями, а потом молчал почти девять лет. Кроме того, зачитанные показания неназванного судом свидетеля гласили, что оба стрелка были в масках.

Коллегия присяжных оправдала обоих подсудимых 16 июля 2004 года. Михаила Орлова, который с момента задержания находился под арестом, освободили в зале суда. Апелляционную жалобу в Верховный суд прокуратура подала уже на следующий день.

ВС РФ изучил законность вердикта 18 ноября 2004 года и отменил его. Поводом стали доводы гособвинения о процессуальных нарушениях. Дело вернули в первую инстанцию, но Михаил Орлов успел скрыться и после решения Верховного суда вновь был объявлен в розыск.

Его арестовали только в конце 2008 года, после чего началась подготовка к суду. Повторное заседание отличалось от предыдущего разве что другим составом присяжных: гособвинитель Эдуард Лохов, заявляя о мотивах обвиняемых, рассказывал о конфликте из-за ювелирных магазинов, Цыганков от показаний отказывался, а Орлов отрицал вину и называл Чикуна своим близким другом. Присяжные повторно вынесли оправдательный вердикт 10 июля 2009 года — его прокуратура обжаловать не стала. Цыганкова вернули в колонию для отбытия наказания по другим делам. Михаила Орлова вновь освободили из-под ареста в зале суда.

После первого оправдательного приговора вдова Игоря Чикунова заявляла в СМИ, что вслед за присяжными не может назвать подсудимых виновными. После повторного рассмотрения дела она предположила, что Михаила Орлова и Алексея Цыганкова хотели осудить за убийство ее мужа, чтобы скрыть истинных заказчиков и исполнителей. По мнению Ларисы Чикуновой, убийц следовало искать в нефтяном бизнесе и региональных элитах.

Дело об убийстве Чикунова было официально закрыто в 2009 году и не возобновлялось. Правоохранительные органы с тех пор избегают публичных комментариев. Оставшись нераскрытым, преступление лишь утвердилось в статусе символа криминальных разборок 90-х гг. «Чикун при жизни был авторитетом, а в смерти стал мифом. Мифы не раскрывают — их пересказывают»,— резюмирует историк криминала Вячеслав Борисов.