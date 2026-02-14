В Севастополе прокуратура помогла пенсионерке, получившей 46 лет назад травму на заводе

Прокуратура Гагаринского района Севастополя помогла 70-летней местной жительнице добиться выплат в связи с производственной травмой, полученной 46 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что с 1972 по 1990 год пенсионерка работала водителем погрузчика в Донецкой области на Константиновском химическом заводе. В феврале 1990 года во время работы она получила травму ноги, которая привела к инвалидности.

Помимо социальной поддержки для людей с инвалидностью ей положена ежемесячная страховая выплата. За ее назначением гражданка обращалась в Пенсионный фонд, однако из-за отсутствия документов получала отказы.

Прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала установить факт несчастного случая на производстве и признать его связанным с трудовой деятельностью пострадавшей. В итоге суд удовлетворил иск: пенсионерке назначена ежемесячная страховая выплата. Также она получила перерасчет с марта 2023 года на сумму свыше 550 тыс. руб.

Дмитрий Холодный