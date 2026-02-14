На побережье Анапы зафиксировали старые выбросы мазута

На берегу в Анапе обнаружили старые выбросы нефтепродуктов. Их зафиксировали после того, как море размыло песок, сообщил оперативный штаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

«13 февраля их (фрагменты мазута.— “Ъ-Кубань”) обнаружили у кромки воды — море размыло песок и обнажило давние выбросы. Куски размером до 40 см на пляже “Хуторок” оперативно убрали»,— сообщил региональный оперштаб.

Сбор фрагментов мазута частично завершили 13 февраля. В субботу, 14 февраля, специалисты продолжают очищать побережье.

В оперштабе добавили, что с 6 по 13 февраля в Анапе и Темрюкском районе свежих выбросов нефтепродуктов не обнаружено.

Дмитрий Холодный