Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до шести

После вчерашнего обстрела в Белгороде повреждено 94 квартиры, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что поздно вечером за медпомощью обратилась местная жительница. Общее число пострадавших выросло до шести.

По словам господина Гладкова, женщина получила баротравму, находясь в квартире. Ей оказана помощь, она продолжает лечение амбулаторно. Кроме того, при обстреле повреждены энергетическая инфраструктура, частный дом и коммерческий объект, а также 14 машин, перечислил губернатор в Telegram.

На этой неделе после обстрелов критической инфраструктуры в Белгороде без электроэнергии остались около четверти жителей города. Сегодня с утра Вячеслав Гладков сообщил о перебоях с электричеством и отоплением.

