Белгородский губернатор сообщил о перебоях с электричеством

В Белгородской области отмечаются отключения горячего водоснабжения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, есть перебои с электроэнергией, жителей региона перевели на резервную генерацию.

Сегодня в области планируются работы по восстановлению подачи электричества. Господин Гладков предупредил, что в Белгороде, Белгородском, Шебекинском, Прохоровском, Губкинском и Корочанском округах отключения электроэнергии могут продлиться до вечера.

Губернатор напомнил, что правительство выделило дополнительные полмиллиарда рублей на покупку 310 генераторов для Белгородской области. Вчера были получены 65 генераторов, остальные должны поступить до 18 февраля, рассказал Вячеслав Гладков в Telegram.

В начале недели Белгород после обстрелов критической инфраструктуры столкнулся с перебоями в подаче электроэнергии, которые затронули более 600 домов и около четверти жителей города. По состоянию на 12 февраля без света оставались более 220 тыс. абонентов.

Подробности — в материале «Ъ-Черноземье».