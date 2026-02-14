Великобритания укрепит ядерное сотрудничество с Францией

На протяжении десятилетий Великобритания была единственной ядерной державой в Европе, обязавшейся использовать свои средства сдерживания для защиты всех членов НАТО, заявил британский премьер Кир Стармер. Он сообщил, что Лондон укрепит сотрудничество в этой области с Парижем.

Господин Стармер поднял эту тему во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. «Мы укрепляем наше ядерное сотрудничество с Францией... Любой противник должен понимать, что в кризисной ситуации он может столкнуться с нашей объединенной мощью»,— отметил премьер-министр.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил на конференции, что начал переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по вопросу создания системы ядерного сдерживания в Европе. Источники Bloomberg сообщали, что впервые со времен Холодной войны европейские страны обсуждают создание собственной ядерной оборонительной системы. По данным агентства, у Франции и Британии вместе около 400 боеголовок в развернутом состоянии, в то время как у США — 1670, у России — 1674.

