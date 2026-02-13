Мерц начал переговоры с Макроном о европейской системе ядерного сдерживания

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц начал переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу создания системы ядерного сдерживания в Европе. Об этом господин Мерц заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я начал конфиденциальные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу европейского ядерного сдерживания»,— заявил господин Мерц (цитата по изданию Agenzia Nova). При этом канцлер подчеркнул, что ФРГ «добросовестно выполняет свои юридические обязательства в этой сфере». Он также отметил, что рассматривает вопрос европейского ядерного сдерживания как «неотъемлемую часть нашей программы совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО».

Немецкий канцлер также призвал Европу «не отвергать слишком поспешно Соединенные Штаты», а также приложить усилия к возрождению и укреплению трансатлантического доверия.

Сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что европейские страны обсуждают создание собственной ядерной оборонительной системы, поскольку больше не считают США надежным военным союзником. По данным агентства, обсуждения проходят на особом уровне среди военных. О переговорах не знают «даже министры».