МИД Китая призвал устранить «коренные причины» конфликта на Украине

Дверь для диалога по военному конфликту на Украине «наконец-то открыта», заявил глава китайского МИДа Ван И. Министр считает нужным устранить «коренные причины» конфликта.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Ван И

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На Мюнхенской конференции по безопасности Ван И призвал все заинтересованные стороны воспользоваться возможностью, чтобы «достичь всеобъемлющего, прочного и обязательного для исполнения мирного соглашения». «Необходимо устранить коренные причины конфликта и обеспечить прочный мир и стабильность в Европе»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Ван И также призвал Европу представить свои идеи по мирному урегулированию. «Европа набралась смелости и начала говорить с Россией. Это хорошо, и мы это поддерживаем, но... диалог не должен вестись ради самого диалога»,— отметил глава МИД Китая.

В КНР неоднократно выступали за прекращение боевых действий на Украине дипломатическим путем. Пекин также отвергал обвинения в поставке оружия Москве. На этой неделе посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай способен остановить конфликт на Украине «одним звонком».

