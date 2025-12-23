МИД Китая прокомментировал угрозы Украины ввести новые санкции

МИД КНР прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о расширении санкций против китайских граждан и компаний. Киев подозревает их в сотрудничестве с российским военно-промышленным комплексом.

«Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций», — заявил официальный представитель ведомства Линь Цзянь (цитата по ТАСС). Он добавил, что Пекин призывает Киев отказаться от подобных мер.

Дипломат подчеркнул, что китайские власти готовы защищать права и интересы своих сограждан.