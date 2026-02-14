Посол США в НАТО Уитакер: Китай может решить конфликт на Украине одним звонком

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай способен остановить конфликт на Украине одним звонком. По его словам, представители КНР могли бы позвонить президенту России Владимиру Путину и положить конец войне уже завтра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэтью Уитакер

Фото: Marta Fiorin / Reuters Мэтью Уитакер

Фото: Marta Fiorin / Reuters

«Также он (Китай.—"Ъ") мог бы прекратить продажу России технологий двойного назначения и закупку российской нефти и газа»,— сказал господин Уитакер на Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по Bloomberg).

В КНР неоднократно выступали за прекращение боевых действий на Украине дипломатическим путем. Кроме того, китайская сторона утверждала, что никогда не поставляла оружие ни одной из сторон конфликта.