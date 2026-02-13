Трамп призвал Зеленского не упустить «прекрасную возможность» мира

Президент США Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского двигаться к мирному урегулированию конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Drake / Reuters Фото: Jonathan Drake / Reuters

«Россия хочет заключить сделку, и Зеленский должен двигаться, иначе он упустит отличную возможность. Он должен двигаться»,— сказал господин Трамп журналистам, трансляцию вел Fox News.

12 февраля в интервью The Atlantic господин Зеленский заявил, что предпочел бы не заключать никакого соглашения, чем согласиться на невыгодные условия.

Новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17–18 февраля. Делегацию РФ возглавит помощник президента Владимир Мединский.