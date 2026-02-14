Газпромбанк спрогнозировал до 60 IPO в России за два года

В 2026 году на рынке IPO в России начнется оживление, считают эксперты Газпромбанка. По их прогнозу, в 2026 году IPO проведут 10–20 компаний, в 2027 году — от 20 до 40 компаний.

Прогноз содержится в инвестстратегии Газпромбанка на 2026 год, данные из которой приводят «РБК Инвестиции». По мнению экспертов, высокая ключевая ставка и внешние риски были главными факторами, сдерживавшими развитие первичного рынка в 2025 году.

«Значительная часть инвесторов отдавала предпочтение инструментам с фиксированной доходностью и другим видам активов, что привело к дефициту ликвидности на рынке акций и снижению интереса... к новым размещениям»,— указано в стратегии.

По оценке Мосбиржи, около 20 эмитентов технически готовы к первичному размещению акций в 2026 году. При этом аналитики, опрошенные «Ъ FM», полагают, что в реальности IPO будет меньше, но рост в сравнении с 2025-м будет существенным. Как узнал «Ъ», в январе российский производитель бионических протезов Steplife начинает сбор заявок на закрытый раунд пре-IPO.

Подробности — в материале «Ъ» «На шаг ближе к бирже».