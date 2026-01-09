Фондовый рынок ловит волну

Российский фондовый рынок ожидает новая волна IPO. По оценке Мосбиржи, около 20 эмитентов технически готовы к первичному размещению акций в 2026 году. При этом аналитики, опрошенные “Ъ FM” полагают, что в реальности IPO будет меньше, но рост в сравнении с 2025-м будет существенным. За последний год первичное размещение акций провели всего четыре отечественных компании: три на Мосбирже и одна в Санкт-Петербурге. Большей активности компаний, как отмечают эксперты, помешали высокие проценты по банковским вкладам, а также глобальная нестабильность рынков. Из-за них инвесторы предпочитали акциям защитные активы, в частности, в золото и недвижимость.

В 2026 году ситуация должна измениться в основном из-за глобальных внешних факторов, отмечает частный инвестконсультант Андрей Кочетков: «Потребность в размещениях сейчас очень высокая, но рынок находится в подавленном состоянии, и это отразилось на фактических цифрах IPO в 2025 году. И если в 2026 году улучшится геополитическая ситуация, и начнет расти рынок, то и число размещений начнет увеличиваться. На депрессивном рынке размещения никогда не бывают активными. Все зависит от ситуации, которая будет складываться в течение года. Будет улучшение в политике, в экономике, тогда и IPO расцветут бурным цветом».

За последние 12 месяцев на Мосбирже первичное размещение акций провели «ДОМ.РФ», девелопер GloraX и IT-компания «Базис». При этом Минфин прогнозировал около 10 IPO за год. В России есть немало эмитентов, которые готовы начать продажу акций на фондовом рынке, но намерено откладывают этот шаг, считает директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк. По его мнению, часть компаний проведет IPO в 2026 году вне зависимости от политического фона и экономической ситуации: «Так как база очень низкая, размещений станет больше. Поэтому рост в следующем году будет однозначно. И даже если мы увидим шесть-семь выходов на IPO, то это уже практически двукратный рост. Но он не превысит показателей 2024-го, когда и двух десятков как бы не набралось. Предположу, что даже 15-20 размещений не наберется. Связано это в большей степени с геополитикой, если все успокоится, то рост мы увидим существенный. Но, опять же, даже если с геополитикой все будет как сейчас, в такой огромной стране все равно есть компании, достойные IPO, и они, возможно, ждут лучших времен. Даже если ничего не изменится, мы перекроем показатели 2025 года».

По прогнозу «Финама» первичные размещения акций можно ожидать уже в первом квартале года. Среди таких эмитентов может оказаться розничная сеть «ВинЛаб» и металлургический холдинг «Евраз». В 2026 году стоит ждать выхода на IPO эмитентов из самых разных сфер, полагает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: «Скорее всего, в 2026 году активность на рынке IPO будет больше, чем в 2025-м. Прошлый год отличался аномально низкой активностью на первичных размещениях долевого капитала, но ситуация может улучшиться прежде всего из-за того, что Центральный Банк продолжит снижать ключевую ставку. Она может достигнуть примерно 12-13% к концу 2026 года. Это означает большую активность как в экономике, так и на финансовых рынках.

Будет и весеннее, и осеннее окно для размещения. Но интерес к выходу могут проявлять компании самых различных отраслей, мы знаем, что и президент России поручил ускорить подготовку IPO государственных компаний, поэтому, возможно, будут дочерние компании "Ростелекома" выходить на рынок первичных размещений. Давно ожидается размещение компаний "Сибур", возможно, она тоже будет готова, также дочки АФК "Системы", МТС, возможно, будут выходить на рынок. И также компании ряда других отраслей».

По прогнозам аналитиков ПСБ, объем привлеченных через IPO средств за ближайший год России может достичь $200 млрд. В таком случае сумма примерно в пять раз превысит показатели в 2025 года.

