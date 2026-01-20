На шаг ближе к бирже

Российский производитель бионических протезов Steplife начинает сбор заявок на закрытый раунд пре-IPO. Компания планирует привлечь 200 млн руб., разместив 100 тыс. обыкновенных акций. Планы по выходу на биржу у компании остаются в силе, но при нынешней конъюнктуре рынка это маловероятно, считают эксперты.

Российский производитель бионических протезов Steplife объявил о начале сбора заявок на закрытый раунд пре-IPO с 21 января, рассказали “Ъ” в компании. Он планирует привлечь 200 млн руб. в формате cash-in на развитие производства российских бионических протезов конечностей нового поколения.

В рамках размещения Steplife предлагает инвесторам 100 тыс. обыкновенных акций, выпущенных в рамках допэмиссии, объем выпуска соответствует 9,1% уставного капитала компании после завершения эмиссии, а общий объем привлекаемых средств составит 200 млн руб. при оценке бизнеса в 2,2 млрд руб. после привлечения средств, рассказал “Ъ” представитель компании. Для инвесторов предусмотрен защитный механизм в виде опциона на продажу (put-опцион), который привязан к достижению плановых финансовых показателей — поступлениям от продаж и чистой прибыли, добавил он.

Компания не отказывается от планов по выходу на IPO, о чем ранее писал “Ъ”. «IPO будет реализовано либо при достижении целевой оценки компании около 20 млрд руб., либо при выходе на показатель EBITDA в 2 млрд руб., что прогнозируется по итогам 2029 года»,— говорит представитель Steplife.

ООО «Степлайф» зарегистрировано в сентябре 2019 года в Москве. На 100% принадлежит АО «Степлайф», которое, в свою очередь, полностью принадлежит гендиректору компании Ивану Худякову. Выручка компании за 2024 год выросла на 112%, до 240 млн руб., чистая прибыль — на 311%, до 96 млн руб.

Ранее “Ъ” сообщал, что темпы роста российского медтех-рынка замедлились с 34,9% в первом полугодии 2024 года до 13,5% в этом году, по оценке агентства Smart Ranking. По их же данным, по итогам 2025 года Steplife стала самой быстрорастущей компанией сегмента. В Steplife оценивают рост рынка протезов в РФ на 23% ежегодно, с 70,1 млрд руб. в 2025 году до 157,2 млрд руб. в 2029-м. Сейчас, по данным компании, 65% рынка занимают механические протезы, однако к 2028 году 60% рынка в натуральном выражении будет приходиться на бионические устройства. В компании объясняют это увеличением осведомленности о бионических протезах, а также масштабированием производства.

«Важно, что ковенанты привязаны по put-опциону дополнительно и к прибыльности, и к выручке. Очевидно, что сейчас какого-то окна возможности для выхода компании на IPO нет. На текущем рынке, с текущей ставкой и кризисом ликвидности, это довольно тяжело. Естественно, компании ищут альтернативные источники финансирования. Полагаем, что задумываться об IPO для Steplife слишком рано. Есть понятный флагман на рынке — компания "Моторика", которая будет пытаться консолидировать его в дальнейшем»,— говорит инвестиционный директор Kama Flow Сергей Гайворонский. Ранее «Моторика» заявляла о планах по выходу на IPO в 2026 году.

При этом, учитывая текущие ограничения объема рынка протезов и сокращение темпов роста этого рынка в последний год, он едва ли потянет двух публичных игроков, уверен он. «Отрасль расширяется в последние годы ввиду понятного дополнительного спроса. Если вдруг этого драйвера не станет, совершенно не факт, что объема рынка хватит для двух игроков с несколькими миллиардами EBITDA на каждого и претензиями на публичность»,— объясняет эксперт. По словам господина Гайворонского, медтех-сегмент на публичном рынке пока развит слабо, «хотя запрос на него очевиден»: «Речь идет не о многофункциональных медицинских центрах, а прежде всего о вендорах и производителях медицинских изделий и оборудования».

Алексей Жабин