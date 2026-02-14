В Тюмени хотят назвать улицу в честь погибшего на СВО военкора Ивана Зуева

В Тюмени планируют назвать одну из улиц в честь погибшего на специальной военной операции (СВО) уральского военного корреспондента Ивана Зуева, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Инициатива будет рассматриваться на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени»,— сообщили в правительстве.

Напомним, Иван Зуев работал военкором «РИА Новости». Он погиб в октябре 2025 года при выполнении профессионального долга от удара беспилотника. Ивана Зуева похоронили в Тюмени, где живет его мать. Журналиста посмертно наградили орденом Мужества.

В честь погибшего военкора также планируют назвать одну из школ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.