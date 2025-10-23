В Тюмени простились с военкором Иваном Зуевым

В Знаменском кафедральном соборе Тюмени простились с уральским журналистом, военным корреспондентом Иваном Зуевым, который погиб в результате атаки украинского дрона в Запорожской области, передает «Ъ». Ему было 39 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В Тюмени у Ивана Зуева осталась мама. Его посмертно наградили орденом Мужества, а президент Владимир Путин и министр обороны РФ Андрей Белоусов отправили похоронные венки. Кроме того, венки на прощание передали губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Напомним, Иван Зуев погиб 16 октября во время выполнения редакционного задания «РИА Новости» в зоне специальной военной операции (СВО). Ранее он работал в СМИ Екатеринбурга, с 2014 года регулярно ездил с командировками на Донбасс, отмечен ведомственными и государственными наградами и имеет благодарность от президента. По факту гибели Ивана Зуева, а также ранения военкора Юрия Войткевича из-за атаки БПЛА СКР возбудил уголовное дело по ст.105, ст.144 УК РФ (убийство и покушение на убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Ирина Пичурина