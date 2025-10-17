В Запорожской области на СВО погиб уральский журналист Иван Зуев

При выполнении редакционного задания в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Запорожской области в результате удара украинского БПЛА 16 октября погиб военный корреспондент «РИА Новости» Иван Зуев. Как сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО), ранее он работал журналистом в СМИ Екатеринбурга.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Иван Зуев

Иван Зуев с 2014 года неоднократно ездил на Донбасс с командировками, а в 2023 году стал военкором «РИА Новости». Он также отмечен ведомственными и государственными наградами, в их числе — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, в марте ему была объявлена благодарность президента России.

Как сообщил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, мать погибшего живет в Тюмени, работает в церковной лавке и является глубоко верующим человеком. По его словам, она стойко восприняла известие о гибели сына. При атаке дронов был также ранен военкор Юрий Войткевич.

СКР возбудил уголовное дело по ст.105, ст.144 УК РФ (убийство и покушение на убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту гибели Ивана Зуева и ранения Юрия Войткевича. Ведомство собирается установить личности тех, кто атаковал военкоров, и привлечь их к уголовной ответственности.

Напомним, в прошлом году на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге открыли памятник погибшему на СВО военкору «РИА Новости» Ростиславу Журавлеву — он погиб в 2023 году в Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ.

Ирина Пичурина