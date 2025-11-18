Школу в Югре назовут в честь погибшего на СВО военкора Ивана Зуева

Именем погибшего уральского военного корреспондента «РИА Новости» Ивана Зуева назовут одну из школ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Создадим там медиакласс, который как медиагруппа будем курировать»,— цитирует господина Кисилева «РИА Новости».

Напомним, журналист погиб 16 октября при выполнении редакционного задания на территории Запорожской области в результате удара украинского БПЛА. Ранее он работал в СМИ Екатеринбурга, с 2014 года регулярно ездил с командировками на Донбасс, отмечен ведомственными и государственными наградами и имеет благодарность от президента.

По факту гибели Ивана Зуева и ранения еще одного военкора «РИА Новости» Юрия Войткевича СКР возбудил уголовное дело по ст.105, ст.144 УК РФ (убийство и покушение на убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Ивана Зуева похоронили 23 октября в Тюмени, где живет его мать. Журналиста посмертно наградили орденом Мужества.

Полина Бабинцева