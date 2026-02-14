Президент Финляндии: Россия потерпела стратегическую неудачу на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб обвинил Россию в планах сделать Украину «российской». Он поднял эту тему во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Стубб

Фото: Denis Balibouse / Reuters Александр Стубб

Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Россия потерпела стратегическую неудачу (в конфликте на Украине.— "Ъ")»,— заявил господин Стубб (цитата по «РИА Новости»).

Финский президент говорил, что европейские лидеры работают вместе для достижения прочного и справедливого мира на Украине. Он призвал готовиться к тому, что не все пункты мирного соглашения «будут соответствовать духу справедливости». Александр Стубб также признавал, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда.

О ходе Мюнхенской конференции — в материале «Ъ» «Скучно не будет».