Стубб: Европа продолжает работу над справедливым миром для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские лидеры продолжают работу для достижения прочного и справедливого мира на Украине.

«У меня состоялся хороший разговор с европейскими лидерами. Завтра президент Зеленский встретится с президентом Трампом. Мы будем работать вместе для достижения прочного и справедливого мира»,— написал господин Стубб в соцсети X.

Перед этим президент Финляндии сделал репост публикации президента Украины Владимира Зеленского. В ней он сообщил, что украинские и европейские чиновники информируют друг друга о контактах по урегулированию российско-украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что 28 декабря во Флориде он встретится с Владимиром Зеленским. Господин Трамп также анонсировал новый разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.