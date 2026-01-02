Президент Финляндии: отношения с Россией изменились навсегда

Президент Финляндии Александр Стубб упомянул Россию в своем новогоднем обращении. Он заявил, что отношения между двумя странами изменились навсегда.

Господин Стубб выделил три главные цели на 2026 год, первая из которых — мир на Украине. Он считает, что «мир ближе, чем когда-либо», но при этом финский президент призвал быть готовым к тому, что «не все пункты мирного соглашения будут соответствовать духу справедливости».

«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины»,— заверил он (цитата по Yle).

Другие две цели — рост экономических показателей страны и забота людей друг о друге, считает Александр Стубб. Он отметил, что демократию нужно поддерживать каждый день, и что «благополучие не возникает из ниоткуда».

С 2023 года Финляндия закрыла все восемь пассажирских переходов на восточной границе, объясняя это массовым пропуском мигрантов из третьих стран, что местные власти считают «гибридными атаками» со стороны России. В ноябре 2025-го премьер-министр Петтери Орпо допустил частичное открытие границы с Россией. Он говорил, что Финляндия далека от желаемого уровня экономического развития в том числе из-за закрытия границ с РФ.