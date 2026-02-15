«Это может привести к уменьшению количества сделок в краткосрочной перспективе»

Депутаты предложили внести законопроект, чтобы все сделки россиян и бизнеса с недвижимостью оплачивались безналичным способом. Об этом заявил СМИ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как считает парламентарий, интересы граждан тогда будут больше учтены. Руководитель финансовой дирекции ГК «Инсити» Яна Газарян пояснила «Ъ-Кубань», что у данной инициативы есть несколько причин.

Яна Газарян

Фото: предоставлено автором

«Законодатели объясняют инициативу тем, что обязательные безналичные расчеты по сделкам с жильем существенно сокращают возможности для мошеннических схем. Когда деньги переходят через банковские счета или специальные инструменты вроде аккредитива или эскроу-счетов, это позволяет фиксировать операции, устанавливать контроль и верифицировать стороны сделки — в отличие от наличных, которые сложно отследить и которые злоумышленники используют в схемах обмана. Такой мотив прозвучал в контексте резонансного дела певицы Ларисы Долиной, где наличные расчеты при продаже квартиры привели к спорным юридическим последствиям и проблемам с возвратом собственности.

Кроме того, это может привести к повышению прозрачности рынка недвижимости. Переход на безналичные расчеты означает, что каждая крупная сделка проходит через финансовую инфраструктуру, где банки и контролирующие органы могут лучше отслеживать происхождение средств, предотвращать отмывание денег и уклонение от налогов. Это общий тренд в регулировании финансовых потоков по крупным активам — безналичные механизмы создают цифровой след, который сложнее обходить или скрывать.

Также это способ защиты прав покупателя и продавца. Безналичные инструменты, особенно эскроу и аккредитивы, могут служить своего рода гарантией исполнения условий сделки. Деньги блокируются у банка до подтверждения регистрации права собственности, что снижает риск потери средств по неоформленным или фальсифицированным договоренностям. Это считается способом повысить доверие к рынку в целом.

С экономической точки зрения обязательный безналичный формат — элемент борьбы с теневой экономикой и попытка минимизировать риски, связанные с крупными наличными потоками в экономике. Наличные платежи сложнее контролировать, а их использование в масштабных сделках затрудняет финансовый мониторинг со стороны государства и регуляторов.

При этом вторичный рынок (частные продажи) пострадает сильнее, поскольку здесь доля наличных средств традиционно выше. Новостройки и ипотечные сделки меньше зависят от наличных, поэтому влияние будет слабее.

Да, есть риски, что в краткосрочной перспективе число сделок может снизиться. Часть покупателей и продавцов предпочитает наличные по причинам скорости, простоты или недоверия к банковской системе (особенно там, где присутствуют опасения блокировок счетов). Те, кто не имеет оформленных счетов в банке, могут отложить сделку до приведения своих финансовых инструментов в порядок.

Но на фоне постепенного перехода к цифровым операциям и уже существующей банковской инфраструктуры этот эффект может быть умеренным и кратковременным и меньше всего затронет рынок новостроек.

В целом же законопроект о безналичных расчетах по недвижимости направлен на повышение безопасности, прозрачности и контроля сделок, что в теории должно укрепить доверие к рынку и защитить граждан от мошенничества. В среднесрочной и долгосрочной перспективе такая мера может стать стандартом для стабильного и прозрачного рынка недвижимости».