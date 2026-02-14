«Потенциально позитивные эффекты заключаются в снижении расходов семей на лекарства»

Председатель комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Яна Лантратова внесла предложение о расширении программы льготного лекарственного обеспечения. Как пишут СМИ, инициатива предполагает повышение максимального возраста детей из многодетных семей, чьи родители имеют право на бесплатные медикаменты, с 6 до 14 лет. Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Краснодарский врач-гематолог Дарья Кузнецова рассказала, как реализуется программа бесплатного обеспечения лекарствами для детей на Кубани и прокомментировала влияние инициативы на доступность медпомощи и нагрузку на семейный бюджет.

Дарья Кузнецова

Фото: предоставлено автором

«В 2023–2024 годах Краснодарский край лидировал по числу обращений граждан о невозможности получить льготные лекарства. На сегодня основными проблемами с получением бесплатных лекарств в поликлиниках Краснодарского края, судя по жалобам пациентов, являются постоянный дефицит препаратов в аптеках прикрепления, требование постоянной регистрации в регионе для льготы, долгое оформление рецептов с обязательной подписью заведующего, а также низкая информированность людей о своих правах и перечне лекарств.

Ситуация также усугубляется географическим неравенством: в отдаленных районах края доступность лекарств хуже, чем в Краснодаре, а врачи иногда отказывают в выписке рецептов из-за лимитов или незнания процедуры.

При этом правовая база для получения льгот существует. Согласно соответствующему постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 года №890, право на бесплатные лекарства при амбулаторном лечении имеют, в частности, все дети до 3 лет; дети из многодетных семей до 6 лет (но не до 18 лет, как иногда ошибочно полагают); дети-инвалиды до 18 лет. Оно закреплено за теми, кто имеет право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг, согласно федеральному перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Для решения проблем минздрав Кубани внес ряд правок и выпустил на своем сайте памятку для пациентов. Ключевая мера — работающая горячая линия, которая помогает при возникновении вопросов. С выписанным рецептом можно обратиться в любую аптеку, участвующую в программе льготного лекарственного обеспечения.

Кроме того, в мае 2024 года губернатор Вениамин Кондратьев анонсировал расширение поддержки многодетных семей, включая законопроект об обеспечении лекарствами детей до 6 лет. Однако на начало 2026 года данная инициатива не вступила в силу.

Отдельный острый вопрос — обеспечение лекарствами детей 6–14 лет. Чаще всего в этом возрасте диагностируются инфекции и болезни органов дыхания, требующие антибиотиков, бронхолитиков и других препаратов. При хронических заболеваниях (астма, диабет, гемофилия) расходы на лечение могут превышать 50–100 тыс. руб. в год, создавая тяжелую финансовую нагрузку.

Потенциально позитивные эффекты расширения программы заключаются в снижении расходов семей на лекарства. Также можно говорить о вероятном повышении приверженности лечению при хронических заболеваниях и, как следствие, снижении частоты обострений. Однако это потребует тщательного планирования во избежание рисков».