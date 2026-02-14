В Новороссийске объявлена ракетная опасность

В Новороссийске в 01:53 прозвучала сирена из-за ракетной опасности. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Фото: Полина Решетняк

Жителям, находящимся дома, рекомендовано укрыться в помещениях без окон — коридорах, ванных комнатах, туалетах или кладовых. Тем, кто оказался на улице, советуют спуститься в цоколь ближайшего здания или подземный переход.

Власти предупреждают, что нельзя прятаться под автомобилями, автобусами и возле стен зданий — от взрывной волны может падать стекло. Безопасное расстояние от таких строений составляет 30-50 метров.

Местные власти призывают горожан сохранять спокойствие и следить за официальными сводками в социальных сетях администрации, на радио «Новая Россия» и телеканале «Новороссийск».

Жителям запрещено снимать и публиковать фото и видео работы средств защиты и специальных служб в соцсетях. Сигнал тревоги отменят, как только обстановка станет безопасной.

UPD: в 02:05 власти дали отмену сигнала «Ракетная опасность»

Наталья Решетняк