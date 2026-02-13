Петр Гуменник получил 184,49 балла за произвольную программу на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник занимает промежуточное первое место после произвольной программы на Олимпийских играх в Италии. За свой прокат он получил 184,49 балла. По сумме двух программ спортсмен набрал 271,21 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters

В произвольной программе он исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель и каскад тройной лутц — двойной риттбергер.

Петр Гуменник выступал под 13-м стартовым номером. После него произвольные программы представят 11 фигуристов.

Таисия Орлова