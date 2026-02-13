Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Петр Гуменник получил 184,49 балла за произвольную программу на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник занимает промежуточное первое место после произвольной программы на Олимпийских играх в Италии. За свой прокат он получил 184,49 балла. По сумме двух программ спортсмен набрал 271,21 балла.

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: Yara Nardi / Reuters

В произвольной программе он исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель и каскад тройной лутц — двойной риттбергер.

Петр Гуменник выступал под 13-м стартовым номером. После него произвольные программы представят 11 фигуристов.

Таисия Орлова

Новости компаний Все