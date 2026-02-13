Реконструкция городского парка Майкопа обойдется в 2,7 млрд рублей

В рамках второго этапа работ по реконструкции городского парка культуры и отдыха в Майкопе обустроят водоем с пляжной зоной, построят каскадный фонтан, пешеходный мост и лестницы, а также произведут озеленение территории. Об этом сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Республики Адыгея Фото: пресс-служба администрации Республики Адыгея

По словам главы республики, положительное заключение госэкспертизы на производство работ было получено в конце 2025 года. Общая стоимость проекта составит 2,7 млрд руб., в настоящее время власти Адыгеи определяют источники финансирования. Мурат Кумпилов подчеркнул, что вопрос выделения денежных средств представители республики будут обсуждать с правительством России и «Сбером».

Работы по реконструкции бассейна в парке культуры и отдыха стартовали в прошлом году. За счет казначейского кредита на территории демонтировали прежние сооружения, установили сваи и укрепили откосы.

София Моисеенко