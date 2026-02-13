Жителям Ростовской области за год оказали услуг на 506,7 млрд рублей

В 2025 году жителям Ростовской области оказали платных услуг на 506,7 млрд руб. Это на 3,5% больше, чем в 2024 году, сообщили в Ростовстате.

Наиболее популярными оказались бытовые услуги (23,8%), услуги жилищно-коммунального хозяйства (21,8%) и транспортные услуги (15,6%). На телекоммуникационные и медицинские услуги пришлось 9,5% и 9% соответственно. В сфере бытовых услуг востребованными оказались техническое обслуживание и ремонт транспортных средств и оборудования (42,8%), ремонт и строительство жилья и других построек (25,6%), парикмахерские и косметические услуги (11,7%).

В сфере бытового обслуживания жители Ростовской области воспользовались услугами на 120,5 млрд руб. Это на 5,3% больше, чем в январе-декабре 2024 года.

Мария Хоперская