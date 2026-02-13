Дмитриев проведет переговоры с делегацией США в Женеве в ближайшее время

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве. Об этом ТАСС и «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев

Господин Дмитриев возглавляет российскую часть рабочей группы Россия—США по экономическим вопросам и сосредоточен на восстановлении двусторонних отношений. В состав российской делегации на трехсторонних переговорах с Украиной он входить не будет, уточнил собеседник ТАСС.

Российская переговорная группа в Женеве насчитывает не менее 15 человек, включая заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина. Делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Первые два раунда прошли в Абу-Даби в январе и феврале под руководством начальника Главного управления Генерального штаба адмирала Игоря Костюкова. По итогам второй встречи стороны согласовали обмен 314 военнопленными, который состоялся 5 февраля.

