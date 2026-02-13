ТАСС: в делегацию России на переговорах в Женеве войдет Галузин

Российская переговорная группа на встрече в Женеве насчитывает не менее 15 человек, включая заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина. Об этом ТАСС сообщил источник. По словам собеседника агентства, в Женеву также приедет глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Участники делегации прибудут в Женеву 17 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Швейцарии. Делегацию РФ возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Первые два раунда прошли в Абу-Даби в январе и феврале. Российскую делегацию тогда возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. В состав группы входили представители Минобороны. По итогам второй встречи стороны согласовали обмен 314 военнопленными, который состоялся 5 февраля.

