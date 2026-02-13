Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

CAS оставил в силе отстранение украинского скелетониста Гераскевича от Олимпиады

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который обжаловал решение Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) об отстранении от участия в Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

12 февраля МОК лишил Гераскевича олимпийской аккредитации, поскольку он хотел соревноваться в шлеме с изображениями погибших в ходе спецоперации украинских спортсменов. Позднее организация пересмотрела решение: она разрешила скелетонисту присутствовать на различных мероприятиях Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо, однако оставила в силе недопуск до соревнований. Украинец обжаловал это решение в CAS, посчитав, что данные санкции «наносят ему непоправимый вред как спортсмену».

В CAS заявили, что организация «уважает память Гераскевича». При этом отмечается, что участникам Олимпийских игр не следует выражать свое мнение во время соревнований. «Единоличный арбитр сочла ограничения разумными и соразмерными, учитывая разнообразие других площадок для высказывания своей позиции (микст-зоны, пресс-конференции и личные страницы в социальных сетях)»,— говорится в релизе CAS.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинцу не дали спуску».

Фотогалерея

Предыдущая фотография
Скелетонист Владислав Гераскевич на олимпийской тренировке в «шлеме памяти» с погибшими украинскими спортсменами

Скелетонист Владислав Гераскевич на олимпийской тренировке в «шлеме памяти» с погибшими украинскими спортсменами

Фото: Aijaz Rahi / AP

Владислав Гераскевич и «шлем памяти» с погибшими украинскими спортсменами

Владислав Гераскевич и «шлем памяти» с погибшими украинскими спортсменами

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Отец и тренер Владислава Гераскевича Михаил (слева)

Отец и тренер Владислава Гераскевича Михаил (слева)

Фото: Fatima Shbair / AP

Кирсти Ковентри

Кирсти Ковентри

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Фото: Fatima Shbair / AP

Следующая фотография
1 / 5

Скелетонист Владислав Гераскевич на олимпийской тренировке в «шлеме памяти» с погибшими украинскими спортсменами

Фото: Aijaz Rahi / AP

Владислав Гераскевич и «шлем памяти» с погибшими украинскими спортсменами

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Отец и тренер Владислава Гераскевича Михаил (слева)

Фото: Fatima Shbair / AP

Кирсти Ковентри

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Фото: Fatima Shbair / AP

Смотреть

Арнольд Кабанов

Новости компаний Все