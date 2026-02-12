Украинцу не дали спуску

Международный олимпийский комитет (МОК) в четверг, 12 февраля, объявил об отстранении от участия в Играх, проходящих в Милане и Кортина-Д’Ампеццо, украинского скелетониста Владислава Гераскевича. МОК до последнего пытался отговорить его от попытки заявить политический протест, выражавшийся в намерении выступить в шлеме, на который нанесены портреты украинских спортсменов, погибших после начала специальной военной операции. Но даже президент МОК Кирсти Ковентри, лично встретившаяся со спортсменом, не смогла его переубедить. Она, правда, пролоббировала решение, согласно которому олимпийскую аккредитацию украинцу сохранят, хоть и не позволят соревноваться. В любом случае визит господина Гераскевича в Италию удался: домой он поедет в статусе борца за все хорошее и против всего плохого. Удачный для него исход, учитывая, что ни на что заметное на Олимпиаде он не претендовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скелетонист Владислав Гераскевич на олимпийской тренировке

Фото: Aijaz Rahi / AP Скелетонист Владислав Гераскевич на олимпийской тренировке

Фото: Aijaz Rahi / AP

В четверг на Олимпиаде своего апогея достиг развивавшийся уже несколько дней скандал с политической подоплекой. МОК распространил заявление, в котором сообщил об отстранении от соревнований украинского скелетониста Владислава Гераскевича. В сообщении МОК отмечается, что «скелетонист Владислав Гераскевич не допущен к участию из-за отказа соблюдать правила МОК, касающиеся внешнего вида спортсменов». В нем также говорится, что, «несмотря на многочисленные обмены мнениями между представителями МОК и Гераскевичем, он не был готов пойти на компромисс».

О том, насколько серьезно к случившемуся отнеслись в МОК, можно судить по тому, что на официальном сайте организации даже опубликован таймлайн истории Владислава Гераскевича на Олимпиаде.

По версии МОК, 9 февраля во время официальных тренировочных заездов Международная федерация бобслея и скелетона (BSF) уведомила МОК, что спортсмен использовал шлем с изображениями украинских спортсменов, погибших после начала специальной военной операции на Украине.

В тот же день представители МОК встретились с руководством украинской делегации, чтобы объяснить, что шлем не соответствует требованиям, и изложить различные варианты, доступные спортсменам для самовыражения. 10 февраля МОК уведомил господина Гераскевича, что его шлем не соответствует Олимпийской хартии (запрещает политическую, религиозную или расовую пропаганду на олимпийских объектах). Спортсмен заявил, что все равно будет использовать шлем. 11 февраля МОК вновь сообщил украинцу, что ему не будет разрешено стартовать в соревнованиях, если он не изменит дизайн шлема. В ответ Владислав Гераскевич уже письменно подтвердил, что от шлема не откажется. В МОК пояснили, что еще раз попытались отговорить спортсмена, предложив ему альтернативные варианты, в частности напомнив, что спортсменам предоставляется ряд возможностей для скорби и выражения своих взглядов, в том числе в микст-зонах для СМИ, в социальных сетях, во время пресс-конференций и в интервью. Но и такие варианты были отвергнуты господином Гераскевичем. Наконец, в четверг утром по прибытии на место проведения соревнований Владислава Гераскевича ждала лично президент МОК Кирсти Ковентри. Случай редкий. У главы МОК куча дел по ходу Игр, и в список первоочередных вряд ли входит вразумление неправильно ведущих себя спортсменов. Но миссия президента МОК оказалась неудачной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Владислав Гераскевич и «шлем памяти» с погибшими украинскими спортсменами Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Отец Владислава Гераскевича Фото: Fatima Shbair / AP Следующая фотография 1 / 2 Владислав Гераскевич и «шлем памяти» с погибшими украинскими спортсменами Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Отец Владислава Гераскевича Фото: Fatima Shbair / AP

Кирсти Ковентри после встречи с Владиславом Гераскевичем не скрывала разочарования. «Я вообще не должна была быть тут. Но я посчитала, что важно приехать и поговорить с ним лично,— заявила госпожа Ковентри журналистам.— Никто не возражает против смысла его послания. Но проблема была в том, чтобы найти устраивающее всех решение. К сожалению, мы не сумели этого сделать. А я очень хотела, чтобы он выступил. Вот такое эмоциональное утро у меня выдалось». «Есть масса причин, по которым мы это сделали. Сейчас на планете имеется 130 конфликтов. Но мы не можем позволить спортсменам делать заявления во время соревнований. До или после них — пожалуйста»,— пояснил позицию Кирсти Ковентри директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Позже, правда, позиция Кирсти Ковентри смягчилась. Она обратилась в дисциплинарный комитет МОК с просьбой не лишать Гераскевича олимпийской аккредитации. И он выполнил ее просьбу.

«В виде исключения после разговора со спортсменом Кирсти Ковентри попросила председателя дисциплинарной комиссии МОК пересмотреть решение об аннулировании аккредитации Владислава Гераскевича. Председатель удовлетворил эту просьбу. Это означает, что Гераскевич может остаться на Играх, несмотря на невозможность участвовать в соревнованиях»,— говорится в заявлении МОК.

Как бы то ни было, в сугубо спортивном плане у Владислава Гераскевича на Играх было мало шансов запомниться. Скелетоном на серьезном уровне он занимается уже более десяти лет. В 2018 году на Играх в Пхёнчхане Гераскевич стал в своем виде спорта первым украинцем, получившим право выступить на Олимпиаде. На корейской Олимпиаде он был 12-м, четыре года спустя в Пекине-2022 — 18-м.

Александр Петров