В Краснодаре водитель «Мерседеса» собрал 61 штраф за нарушение ПДД

Водитель «Мерседеса» из Краснодара получил акт ареста премиальной иномарки за 61 неоплаченный штраф. По данным полиции Кубани, общая сумма по штрафам составила 160 тыс. руб.

Сотрудники ГАИ выявили автомобиль под управлением 36-летнего мужчины на улице Дзержинского 12 февраля. В базе данных госавтоинспекторы обнаружили информацию о неоплаченных штрафах за нарушение правил дорожного движения.

В отношении водителя составили административные материалы по каждому установленному нарушению. На место вызвали сотрудников федеральной службы судебных приставов для разбирательства.

София Моисеенко