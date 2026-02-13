«Вклады — это инструмент финансовой безопасности, а не инвестиционного роста»

По данным Южного главного управления ЦБ РФ, на начало 2026 года жители Краснодарского края хранили на банковских счетах немногим более 1,9 трлн руб. Годовой прирост составил 15,7% в отличие от 25,4% в предшествующем аналогичном периоде. Предприниматель, финансовый консультант Павел Запороцкий отмечает, что, несмотря на замедление, Кубань уверенно удерживает четвертое место в стране по объему частных вкладов, уступая только столичному региону и Санкт-Петербургу. Южане копят больше, но быстрее не богатеют, считает эксперт.

Павел Запороцкий

Фото: предоставлено автором

«Эта динамика — не просто сухая статистика, а отражение ключевых экономических трендов и психологии сбережений. В представленной статистике ЦБ учитываются средства на всех типах банковских счетов физических лиц — не только классические депозиты, но и средства на расчетных счетах. Эта цифра отражает общую ликвидность, которую население держит в финансовой системе, а не “под матрасом”. Важно отметить то, что мотивация смещается: если в последние два года целью была высокая доходность, то сейчас — желание зафиксировать еще относительно привлекательные проценты на более долгий срок на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок.

Если ключевая ставка стабилизируется на низком уровне, прирост будет определяться в основном за счет новых сбережений из текущих доходов, а не за счет реинвестирования под высокий процент.

В настоящее время эффективность классических депозитов следует оценивать, прежде всего, с точки зрения сохранения капитала и защиты от инфляции. Банковские ставки позволяют в лучшем случае компенсировать рост цен, но не обеспечить реальное приумножение средств.

На этом фоне банки активно продвигают инвестиционные вклады — гибридные продукты, сочетающие гарантированную депозитную часть и рисковую инвестиционную составляющую (ценные бумаги, ПИФы). Важно понимать: если депозитная часть застрахована АСВ, то инвестиционная — нет, ее доходность не только не гарантирована, но возможен и убыток. Это инструмент для тех, кто готов к осознанному риску ради потенциально более высокой доходности. И важно учитывать ключевые риски: непредсказуемость инвестиционного результата, сложности при досрочном изъятии средств и отсутствие страховой защиты для части капитала.

Представленная динамика скорее характеризует уровень финансовой грамотности и доверия к банковской системе жителей Краснодарского края, чем абсолютный рост их благосостояния. Увеличение объема накоплений может быть связано с несколькими факторами.

Первый — консервативные сберегательные стратегии: население региона традиционно ориентировано на надежные финансовые инструменты

Второй — посткризисная осторожность: после периодов нестабильности люди стремятся создать прогнозируемо крупную “финансовую подушку”.

Третий — сезонные доходы: для курортных районов характерен приток средств в туристический сезон, которые частично оседают на счетах.

Прогноз на 2026 год остается умеренно позитивным, но с оговорками. Несмотря на сохраняющуюся высокую ключевую ставку ЦБ банковские вклады сегодня — это инструмент финансовой безопасности и “подушки”, а не инвестиционного роста.

Хотя в текущих реалиях депозиты показывают доходность выше многих других рисковых инструментов. Накопления скорее всего продолжат расти, но темпы прироста будут снижаться параллельно со снижением ставок.

Основными драйверами станут не столько процентный доход, сколько продолжающийся приток населения в регион (миграционный фактор) и развитие предпринимательства в агро- и туристическом секторах. А ключевыми рисками так и остаются возможная новая волна инфляции и замедление экономической активности, которые могут заставить людей тратить сбережения, а не приумножать их».