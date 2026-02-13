Жительница Волгодонска погибла в ДТП

В Волгодонске местная жительница погибла в ДТП. ЧП случилось утром 13 февраля на Железнодорожной улице, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительным данным, 44-летний водитель Hyundai Accent слишком разогнался на мокрой дороге, из-за чего сбил 49-летнюю горожанку. Она пересекала дорогу вне пешеходного перехода.

В результате случившегося пешехода госпитализировали. Она скончалась в больнице.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская