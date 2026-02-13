МВД Кубани: информация о задержании жены полковника в Геленджике является фейком

Полиция Краснодарского края опровергла данные о задержании супруги полковника в аэропорту Геленджика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным пресс-службы УМВД Краснодарского края, накануне в социальных сетях появилась информация о задержании жены военнослужащего якобы за переписку с представителем службы безопасности Украины. Некоторые каналы публиковали непроверенные сведения о том, что женщину задержали в аэропорту Геленджика и обнаружили в ее телефоне диалог с сотрудником СБУ. Эта информация не соответствует действительности.

В полиции Кубани заявили, что неизвестные злоумышленники создали дипфейк с аудиодорожкой, имитирующей голос руководителя пресс-службы краевого МВД Александра Рунова. Голос синхронизировали с видео одного из официальных комментариев Рунова.

Полиция региона отмечает, что публикация содержит явные и грубые признаки подделки.

София Моисеенко