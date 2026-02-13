В Ростовской области снизилась заболеваемость большинством инфекций в 2025 году

В Ростовской области по итогам 2025 года зафиксировали снижение количества заболеваний большинства инфекционных болезней. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Однако, отмечается, что заболеваемость по ряду болезней осталась достаточно высокой.

«Здесь нужно сказать о природно-очаговых инфекциях, которые эндемичны для наших территорий. Мы уже сегодня должны начать мероприятия по их предупреждению», — приводят в сообщении слова руководителя управления Евгения Ковалева.

Кроме того, по материалам ведомства суды прекратили деятельность более 100 хозяйствующих субъектов, нарушавших запрет на продажу табака в стометровой зоне от школ и оздоровительных центров. Потребители по итогам судебных разбирательств получили 16 млн руб.

Константин Соловьев