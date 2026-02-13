Полиция Кубани опровергла фейк о задержании жены полковника в Геленджике

Информация о задержании жены полковника в аэропорту Геленджика не соответствует действительности, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ранее сведения о задержании распространились по социальным сетям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Полиция Кубани разоблачила фейк о задержании супруги российского полковника якобы за ее переписку с представителем СБУ. По данным некоторых каналов, женщину поймали в аэропорту Геленджика и в ее телефоне был найден диалог с сотрудником службы безопасности Украины. В полиции региона заявили, что публикация содержит грубые признаки подделки.

Правоохранители установили, что мошенники применили технологию дипфейка и сгенерировали аудиодорожку с голосом руководителя пресс-службы краевого МВД Александра Рунова. Звук синхронизировали с видеокадрами одного из официальных комментариев.

София Моисеенко