На Дону оборот розничной торговли увеличился на 13,3%

По результатам прошлого года в Ростовской области оборот розничной торговли превысил 2 трлн руб., что на 13,3% больше результатов 2024 года. Об этом сообщил Ростовстат.

В сравнении с 2024 годом, аналитики зафиксировали положительную динамику в секторе пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Здесь рост составил на 9,4%. Показатели непродовольственных товаров увеличились лишь на 0,2%. В структуре общего оборота розничной продукции эти категории занимают соответственно 53% и 47%.

На долю торгующих организаций и ИП вне рынков приходится 94,3% от всего оборота розничной торговли. Они реализовали товаров на более чем 1,9 трлн руб. Это на 5,1% больше, чем в 2024 году.

Мария Хоперская