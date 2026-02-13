В Новороссийске отремонтируют 62 остановки общественного транспорта

Во внутригородских районах Новороссийска определили более 60 остановочных пунктов, нуждающихся в ремонте. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

По словам мэра Новороссийска, на остановках общественного транспорта произведут демонтаж металлических конструкций, заменят панели из поликарбоната и отремонтируют плиточное покрытие. Соответствующее решение было принято на планерном совещании.

Также на совещании составили реестр дорожных объектов, нуждающихся в первоочередном ремонте. Глава города подчеркнул, что работа ведется и по устранению повреждений, возникших в результате аварийно-восстановительных мероприятий на территории Новороссийска. Речь идет о разрытиях со стороны ресурсоснабжающих организаций, в настоящее время специалисты ведут неотложные работы на 29 объектах.

Для устранения разрытий в Новороссийске могут привлечь дополнительных подрядчиков в целях ускорения процесса, подчеркнул Андрей Кравченко.

София Моисеенко