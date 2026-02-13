Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жителя Кубани осудили за ложный донос, совершенный из-за ревности и мести

Тихорецкий районный суд оштрафовал на 100 тыс. руб. 69-летнего местного жителя, признанного виновным в заведомо ложном доносе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам суда, у мужчины произошел конфликт с сожительницей на фоне ревности, после чего он решил отомстить возлюбленной через ее несовершеннолетнюю дочь. Житель Тихорецкого района направил ложный донос в отношении девушки, обвинив ее в краже денег с банковского счета.

Мужчина признал вину в полном объеме в ходе заседания суда. Иск прокуратуры о взыскании материального ущерба удовлетворили в полном объеме.

София Моисеенко

