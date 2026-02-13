BERI.ru и WELCOME 24 планируют запустить программу по финансированию сделок по флиппингу

Инвестиционная компания BERI.ru и онлайн-агентство недвижимости WELCOME 24 объявили о планах запуска совместной программы по финансированию сделок с городской жилой недвижимостью в формате флиппинга на сумму 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

Программа ориентирована на сделки в крупных городах с высоким спросом и потенциалом роста стоимости объектов.

Минстрой России приказом №777/пр от 8 декабря 2025 года утвердил средние цены на жилье по регионам страны на первый квартал 2026 года. Норматив стоимости одного квадратного метра общей жилой площади — 116 427 руб.

Согласно прогнозам госкомпании «Дом.РФ», в 2026 году продажи жилья в России могут вырасти на 2% по объему (до 25-27 млн кв. м) и на 5% в денежном выражении (до 5,2-5,7 трлн руб.). По информации «Дом.РФ» на 11 февраля 2026 года, в январе российские застройщики реализовали 2,4 млн кв.м жилья на сумму 495 млрд руб.

Как отметил основатель BERI.ru Юрий Провкин, для рынка недвижимости, сделки в формате флиппинга — это шаг к взрослению сегмента. Для участников — возможность работать в понятной системе, где роли, сроки и механика реализации определены заранее.

«Уже несколько лет наблюдаем, как интерес к флиппингу растет — только по нашим данным, количество запросов на объекты под перепродажу увеличилось более чем на 30% только за 2025 год»,— говорит CEO Welcome 24 Михаил Клименков.

На старте программу планируют запустить в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы получить достаточно данных и сформировать стабильное сообщество флипперов и агентов.