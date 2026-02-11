Генпрокуратура требует изъять недвижимость нижегородского судьи Виктора Фомина

Активы судьи Нижегородского областного суда Виктора Фомина требуют обратить в доход государства. С таким иском Генпрокуратура РФ обратилась в Волжский горсуд Волгоградской области, узнал «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее по поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отклонила кандидатуру 47-летнего господина Фомина на должность заместителя председателя Нижегородского облсуда.

По данным надзорного ведомства, работая в разные годы в прокуратуре, исполнительной и судебной власти, он приобрел 52 объекта недвижимости, доходы на покупку которых не подтверждены. Чтобы скрыть недвижимость и дорогостоящие автомобили от декларирования, ответчик, по мнению надзора, оформлял их на родственников.

Среди недвижимости указаны два особняка общей площадью более 790 кв. м и земля под ними площадью 3 тыс. кв. м в московском поселке Газопровод. Их стоимость превысила 180 млн руб. Но договор купли-продажи, говорится в иске, был сфабрикован: объекты якобы приобрела мать Виктора Фомина Юлия Новикова всего за 990 тыс. руб.

Суд по требованию надзорного ведомства наложил арест на все перечисленные в иске активы ответчиков.