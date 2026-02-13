Более 250 компаний из четырех стран примут участие в YugBuild 2026 в Краснодаре

36-я Международная выставка отделочных и строительных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов YugBuild пройдет с 25 по 28 февраля в Краснодаре в ВКК «Экспоград Юг». Мероприятие организует Международная выставочная компания (MVK).

В YugBuild 2026 примут участие более 250 компаний из различных регионов России, а также из Беларуси, Казахстана и Турции. Производители и поставщики представят передовые разработки строительной отрасли в 19 разделах. Среди них — строительные и отделочные материалы, строительная и специальная техника, лифты, свето- и электротехническая продукция, оборудование для отопления и водоснабжения, керамическая плитка и напольные покрытия, фасады и кровля. Экспозиция займет более 20 тыс. кв. м.

Ежегодно выставка служит ключевой площадкой для демонстрации инноваций и развития деловых связей. Посетители из Краснодарского края и близлежащих регионов приезжают изучать последние тенденции отрасли и внедрять эффективные технологии.

Среди участников — российские и зарубежные компании: 500lux, Bestway, Corpsun, Ermak, Heatex, Krovent, «Авитон», «Аквафор», «Альтернатива», «Брайтэлек», «Вилпе Рус», «Галерея электрики и света», «Гранд Профиль Юг», завод «Стройпром», «Империал Сантехника», «Керамика», «Олимп Групп», «Славянский кирпич», «Уральский гранит» и другие.

Деловая программа включает более 40 мероприятий. 26 февраля впервые состоится фокус-сессия «Как сегодня зарабатывать в ИЖС», где участники проанализируют рынок малоэтажного и индивидуального жилищного строительства на юге России.

25–26 февраля пройдет Международный форум для дизайнеров и архитекторов Design Space, посвященный тенденциям и трендам в дизайне, архитектуре и урбанистике. В течение всей выставки будет работать Фестиваль мастер-классов «Мастер-фест», где участники представят продукцию в формате интерактивных демонстраций. 27 февраля состоится конференция YugBIM, посвященная внедрению искусственного интеллекта и информационного моделирования в строительстве. Традиционно в рамках YugBuild проходит Международный фестиваль «Дни архитектуры», объединяющий профессиональное сообщество для презентации лучших проектов и обсуждения актуальных проблем отрасли.

Выставка проходит при поддержке администрации Краснодарского края, департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, департамента промышленной политики Краснодарского края, администрации муниципального образования город Краснодар, Национального объединения строителей «НОСТРОЙ», Краснодарского регионального отделения Союза архитекторов России, Российской академии архитектуры и строительных наук и Ассоциации саморегулируемых организаций строительного комплекса Краснодарского края.