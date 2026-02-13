В Ростовской области цены на вторичное жилье выросли на 2,2%

В Ростовской области по итогам четвертого квартала 2025 года цены на новостройки снизились на 1,7%, а стоимость вторичного жилья выросла на 2,2%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Ростовстатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, средняя стоимость квадратного метра квартиры в новостройке составила 109,2 тыс. руб., на вторичном рынке — 94,1 тыс. руб. При этом донской регион показал более низкие цены на первичное жилье по сравнению с Краснодарским краем и Астраханской областью.

В сегменте новостроек подешевели типовые квартиры — на 2%, и жилье улучшенной планировки — на 1,8%. Однако элитные квартиры подорожали на 1,7%. На вторичном рынке рост цен затронул все категории жилья. Меньше всего — на 0,5% — выросла стоимость элитных квартир. Максимальное подорожание коснулось жилья «низкого качества» — на 3,3%.

Константин Соловьев