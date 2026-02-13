В Азовском районе замглавврача и врача больницы подозревают в мошенничестве

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении заместителя главного врача больницы Азовского района по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества), а также врача по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Следствие считает, что заместитель главврача, зная о том, что одна из докторов не выполняет трудовые обязанности и нарушает режим рабочего времени, многократно подписывал табели учета с ложными сведениями о ее присутствии на рабочем месте. На основании поддельных официальных документов врачу незаконно начислили заработную плату свыше 325 тыс. руб.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Константин Соловьев