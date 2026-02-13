В Ростовской области выросло число исков о банкротстве ИП

В 2025 году в Арбитражный суд Ростовской области поступило почти 51 тыс. исковых заявлений, что на 2,8% больше, чем в 2024 году (49 тыс.). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Примечательно, что доля заявлений о банкротстве составила почти 41%, в 2024 году она составляла 33,5%, а в 2023 – 30%. Граждане заявляли об финансовой несостоятельности более 19 тыс. в 2025 году. В то же время в суд поступило 423 иска о банкротстве индивидуальных предпринимателей, что на 114 заявлений больше, чем в 2024 году (309). Однако уменьшилось количество заявлений о банкротстве юридических лиц с 595 в 2024 году до 527. В 2023 году таких заявлений насчитывалось более 1,3 тыс. Количество возвращенных заявлений составило почти 3 тыс., или 5,6% от общего количества.

Арбитраж в 2025 году принял к производству 47 тыс. заявлений, а

рассмотрел 41,5 тыс. дел, из них о банкротстве – 36,4%.

«Анализ статистических данных показал, что по многим категориям споров количество дел остается стабильным. Например, о ценных бумагах, по договорам долевого участия в строительстве, договорам строительного подряда, о защите деловой репутации, земельным спорам», — говорится в сообщении суда.

Кроме того, наблюдается уменьшение количества споров о признании договоров недействительными — на 66%, о государственной регистрации — на 64%, по договору банковского счета — на 51%, по посредническим договорам — на 51%, о создании, реорганизации и ликвидации организаций — на 46,5%, страховых споров — на 37,4%, об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов — на 20,3%, по договорам займа и кредита — на 15,6%, по договорам купли-продажи — на 14%.

Одновременно выросло количество споров, связанных с применением законодательства об охране окружающей среды, — сразу на 305,9%, об установлении фактов, имеющих юридическое значение, — на 200%, о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда — на 135,7%, бюджетного законодательства — на 106%, с заключением договоров — на 69%, о несостоятельности (банкротстве) — на 28%, налогового законодательства — на 15%, по договору подряда — на 12%, корпоративных споров — на 11%, по договору возмездного оказания услуг — на 7,2%.

Известно, что суд выдал более 23 тыс. исполнительных документов на взыскание около 36,5 млрд руб., в том числе на взыскание государственной пошлины в доход бюджета на сумму около 103 млн руб.

Сумма госпошлины, перечисленная в федеральный бюджет, составила более 777 млн руб. Сумма требований, заявленных по делам, рассмотренным в 2025 году, составила 72,6 млрд руб., из них удовлетворены требования на сумму более 30,7 млрд руб. (42%).

